Берлин, 18 июля, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Санкции, введённые Евросоюзом против России из-за спецоперации на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях» Москвы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — отметил Шольц. Он также добавил, что санкции против России не будут отменены несмотря на то, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цен на бензин и продукты.

Напомним, в конце февраля 2022 года западные страны ввели ряд серьёзных санкций против России. Поводом для подобного явления стало проведение Россией спецоперации на Украине.