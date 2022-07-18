Штат Миссури, США, , 00:58 — REGNUM Пловец скончался после заражения опасной амёбой, «поедающей мозг» в американском штате Айова. Об этом 17 июля сообщает ABC News.

Озеро Наталия Николаева © ИА REGNUM

Житель штата Миссури был госпитализирован с симптомами амёбного менингоэнцефалита, опасного заболевания, которое возникает в результате заражения амебой Naegleria fowleri. Этот вид амёб обычно встречается в теплой пресной воде озёр и рек. Представитель департамента здравоохранения штата уточнил, что мужчина мог заразиться опасной инфекцией во время купания в озере, расположенном в округе Тейлор, штат Айова.

Уточняется, что это был первый случай первичного амебного менингоэнцефалита, диагностированный в штате Миссури с 1987 года. Департамент здравоохранения заявил, что на сегодняшний день в штате не зарегистрировано новых случаев этого заболевания. Пляж у озера, на котором, предположительно, мужчина мог заразиться опасной инфекцией, был закрыт по распоряжению департамента здравоохранения.

Отмечается, что случаи заражения амёбой-мозгоедом встречались в США в период с 1962 по 2021 годы 154 раза, среди заболевших выжили лишь четыре человека. До случая с жителем Миссури последний раз гибель человека от данной инфекции была зарегистрирована в сентябре 2020 года, тогда погиб мальчик шести лет в американском штате Техас, заразившийся в одном из парков штата.

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