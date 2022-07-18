Москва, , 00:54 — REGNUM Внешняя политика коллективного Запада является «театром одного актёра», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, больше других стран страдают от введённых санкций страны Евросоюза. Они опустошают свои арсеналы, поставляя оружие Украине, освобождают свои рынки для закупок продукции ВПК США и американского СПГ.

«Подобные тенденции вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о «стратегической автономии» Евросоюза не более чем спектаклем. Все уже поняли: внешняя политика «коллективного Запада» — это «театр одного актёра», — написал Лавров в статье, опубликованной 18 июля.