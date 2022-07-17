Москва, 18 июля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Внешняя политика коллективного Запада является «театром одного актёра», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его мнению, больше других стран страдают от введённых санкций страны Евросоюза. Они опустошают свои арсеналы, поставляя оружие Украине, освобождают свои рынки для закупок продукции ВПК США и американского СПГ.

«Подобные тенденции вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о «стратегической автономии» Евросоюза не более чем спектаклем. Все уже поняли: внешняя политика «коллективного Запада» — это «театр одного актёра», — написал Лавров в статье, опубликованной 18 июля.