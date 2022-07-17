Москва, 18 июля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Страны Европы больше других страдают от антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В более широком плане интересно наблюдать, как Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа», — написал министр в статье, опубликованной 18 июля.

По мнению Лаврова, разговоры о стратегической автономии Евросоюза на этом фоне оказываются не более чем спектаклем, поскольку очевидно, что внешняя политика Запада — это «театр одного актёра».

Как сообщало ИА REGNUM, действиями ВСУ «на земле» могут руководить инструкторы и наводчики из НАТО, считает глава МИД Сергей Лавров.