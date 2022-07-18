Москва, , 00:41 — REGNUM Действиями украинских войск «на земле» могут руководить инструкторы и наводчики РСЗО из НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, Украину используют как расходный материал в войне Запада против России.

«Причём натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле», — написал министр в статье, опубликованной 18 июля.

Лавров выразил надежду, что среди европейцев есть ответственные политики, которые понимают последствия ситуации.