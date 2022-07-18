Москва, , 00:31 — REGNUM Предоставление статусов вечного кандидата в Евросоюз Украине и Молдавии является частью геополитического гамбита против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС», — написал министр в опубликованном 18 июля материале.

Он также указал, что в новой структуре под названием «европейское политическое сообщество», которую инициировал президент Франции Эммануэль Макрон, благ для участников не будет, однако придётся следовать требованиям солидарности.