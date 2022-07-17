Москва, 25 ноября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин специально для ИА REGNUM прокомментировал итоги XIX съезда партии «Единая Россия», прошедшего в Москве в субботу, 23 ноября.

«Единая Россия» готовится к выборам 2021 года и делает сейчас первый и важнейший шаг к тому, если говорить с философской точки зрения, чтобы серьезнейшим образом модифицировать парадигму существования политической партии — любой политической партии — в современной России и вообще в современном обществе. Не секрет, что влияние политических партий медленно, но неуклонно снижалось на протяжении последней четверти века. И это было напрямую завязано на информационную революцию», — рассказал Павел Данилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Единая Россия» сейчас фактически дает ответ на эту информационную революцию, и из ментора и учителя, действительно, превращается в сервисный многофункциональный центр, который, собственно, и является востребованным у современного общества», — подчеркнул эксперт.

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«Следует отметить, что значимость «Единой России» и значимость партий как таковых никуда не делась. Но в обществе серьезно снизилось понимание целесообразности деятельности партий. То есть партии сами нужны, партии очень важны, но люди не понимают этой важности», — уточнил Павел Данилин.

Однако, по словам Директора Центра политического анализа, в новом формате, который предлагает «Единая Россия», востребованность партии и понимание людьми ее задач и тех усилий, которые партия демонстрирует, будет очевидна.

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