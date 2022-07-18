Киев, , 00:29 — REGNUM Решение Канады вернуть турбину, предназначенную для газопровода «Северный поток», раскритиковал в беседе с канадским премьер-министров Джастином Трюдо президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 17 июля заявил сам украинский лидер в своём обращении, выложенном в телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лидер Украины указал, что отдельно акцентировал внимание премьер-министра Канады на неприемлемости для украинцев решения по турбине для «Северного потока», которую решено было передать Германии.

По мнению Зеленского, такое решение Канады нарушает режим санкционных мер, направленных против России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась отправить в Германию турбину для «Северного потока».

Премьер-министр Канады Трюдо отметил, что решение о передаче турбины было сложным для его страны, и обещал, что несмотря на такой шаг, Оттава и дальше продолжит поддерживать Киев.

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