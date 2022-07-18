18 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы Федерального сетевого агентства Германии о том, что без поставок российского газа стране не пережить предстоящую зиму.

Елизавета Коробова, , 08:48 — REGNUM Заявление главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о том, что немецкие газохранилища недостаточно заполнены для того, чтобы пережить предстоящую зиму без поставок российского газа, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Пименов Юрий Иванович. Колка дров. 1945

«Там кто-то из их умников предлагал же потеплее одеваться. Вот пускай начинают свитера вязать!» — советует Артём П.

Многие пользователи считают, что к такому выводу можно было прийти и задолго до того, как было принято решение о введении санкций против Российской Федерации.

«А на что они изначально рассчитывали, отказываясь от газа из России?» — удивляется Оксана Р.

Иван Шишкин. Валежник. 1893

«Прямо как в анекдоте. На протяжении весны орали громче всех и сыпали санкциями, ближе к осени вдруг задумались! Молодцы, немцы. Где вы потеряли свою рассудительность?» — спрашивает Анна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Германия сама объявила России экономическую войну, причём наша страна делала всё, чтобы убедить немцев в том, что мы не представляем никакой угрозы ФРГ.

«Россия ничего плохого не сделала Германии. Не надо было вводить санкции и вооружать Украину! Все иностранные СМИ говорят не про русскоязычных граждан Донбасса, которых киевский режим убивал и продолжает убивать, а про имперские амбиции нашего президента. Вопрос к Западу: а у вас какие амбиции? Признали бы суверенитет Донбасса, и точка. Но нет, им нужен был прецедент. Им и их гегемону США. А то, что люди невинные гибнут, Киев и их друганов не волнует!» — указывает Марина П.

Часть людей полагает, что западные страны, включая Германию, намеревались загнать Россию в угол, но в итоге получилось так, что в углу оказались они сами.

Уинслоу Хомер. Сборщица хвороста. 1865

«Запад погнался за Россией, вот только не рассчитал, что мы на своей территории, а они залезли к нам в берлогу. Вот пусть не удивляются тому положению, в котором оказались. Сами виноваты. Хотели показать, кто тут геополитический хозяин? Ну что же, показали. Сейчас и мы вам покажем, кто мы такие», — написал Николай П.

«Простых жителей Германии жалко. Они явно не рады той ситуации, в которой оказались по вине идиотских решений правительства Германии», — считает Ольга Т.

Ряд пользователей указывает на то, что «холодная» зима может оказать отрезвляющее действие на немецких граждан.

«Ничего-ничего! Пусть терпят. Надо же Россию наказать! А то она что-то всё никак не наказывается», — издевается Наталия С.

«Пусть помёрзнут. Мы к народу Германии и к другим народам относимся хорошо. Сами власти Германии виноваты в содеянном, но не нам их ошибки исправлять», — отмечает Евгений К.

Нашлись и те, кто уверен, что налаживанию экономической ситуации в ФРГ может поспособствовать отставка канцлера Германии и всего русофобского правительства.

Николай Сверчков. С хворостом. 1870-е

«Пускай немцы требуют, чтобы Шольц двигался с вещами на выход. После такого позора, в который окунулась Германия, следует гнать погаными тряпками подобных политиков», — поделился своим мнением Oleg K.

Напомним, 17 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bild о том, что немецкие газохранилища недостаточно заполнены для того, чтобы пережить предстоящую зиму без поставок российского газа.