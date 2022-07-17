Ереван, 18 июля, 2022, 00:30 — ИА Регнум. В МЧС Армении поступило сообщение о минировании особняка первого президента страны Левона Тер-Петросяна на Цицернакабердском шоссе в Ереване. Об этом сообщило РИА Новости 17 июля.

OSCE Parliamentary Assembly Левон Тер-Петросян

«Семнадцатого июля в 20:52 (19:52 мск) на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что в одном из домов на Цицернакабердском шоссе заложена бомба», — отмечается в сообщении на сайте МЧС. Позднее в пресс-службе ведомства заявили, что в результате проверки взрывное устройство не было обнаружено.

Напомним, Левон Тер-Петросян был избран первым президентом Республики Армения 16 октября 1991 года. Переизбран на второй срок 22 сентября 1996 года.