18 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству о том, что угрозы киевского режима атаковать Крым или Крымский мост требуют проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.

Светлана Рыбина, , 08:47 — REGNUM Заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что угрозы киевского режима атаковать Крым или Крымский мост свидетельствуют о необходимости проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Слава Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никакого прощения бандеровской заразе!» — пишет Андрей М.

Многие пользователи верят в том, что через какое-то время мы забудем киевский неонацистский режим как страшный сон, мучавший братские народы на протяжении восьми лет.

«Украины не будет. Будет территория, полностью подконтрольная России, и это единственный выход», — считает Ида К.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что даже если нацистам оставят маленький кусок земли, его всё равно будут использовать для ударов по мирному населению освобождённых территорий.

«Нужно идти до конца и менять там власть, иначе война в будущем вернётся и ударит ещё болезненнее», — предупреждает Анастасия О.

«Если грамотно завершить спецоперацию, освободив при этом всю территорию Украину от фашистов, то никакой угрозы нашим территориям не будет точно. Такой цели надо придерживаться, чтобы наверняка», — написала Сабира С.

Часть людей полагает, что киевский режим способен воевать только с мирным населением, чем он и будет заниматься в будущем, если не вырезать его под корень.

«Украина, как хищник, попробовавший крови, уже не сможет остановиться. Херсон, Запорожье тому подтверждение. ВСУ обстреливают мирных граждан, которые ещё недавно были под контролем киевского режима. И так будет со всеми городами Украины, где будут войска России, увы. То, что там находятся граждане Украины, нацистам плевать», — отмечает Наталья С.

Ряд пользователей указывает на то, что продвижение российских войск вглубь украинской территории может потребовать от Вооружённых сил России более решительных мер по денацификации и демилитаризации.

«Без ковровых бомбардировок пройти всю Украину будет крайне сложно, если вообще возможно. Такая тактика, которая применяется в Донбассе для сохранения жизней мирного населения и гражданской инфраструктуры, на всей Украине невозможна», — поделился своим мнением Руслан Х.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 18.07.2022 © ИА REGNUM

«Рано ставить печать на Украине. Надо так сделать, чтобы и на йоту в мыслях украинского народа не было убивать себе подобных. А для этого им надо выстрадать, и так выстрадать, чтобы на тысячелетие исчезло желание заниматься нацистскими мерами», — считает Света Т.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия сможет найти поддержку не только на востоке Украины, но и глубоко на западе.

«Важно понимать, что на Украине есть куча прекрасных людей, которые поддерживают нашего президента и мечтают, чтобы спецоперация освободила их от гнёта неонацистского киевского режима. Когда мы придём туда, там будет поддержка. Нормальных людей на Украине очень много», — уверен Владимир С.

Напомним, 17 июля председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал в своём Telegram-канале о том, что угрозы киевского режима атаковать Крым или Крымский мост приводят к необходимости проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.