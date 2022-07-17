Барселона, Испания, , 23:49 — REGNUM 17 июля итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что каталонская «Барселона» полностью согласовала с мюнхенской «Баварией» трансфер 33-летнего таранного форварда сборной Польши Роберта Левандовского.

Роберт Левандовски Football.ua

По информации источника, «сине-гранатовые» заплатят за трансфер Левандовского 50 миллионов евро. Также польский нападающий будет получать зарабатывать 14,4 миллиона евро после вычета налогов.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 34-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.