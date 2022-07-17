Санкт-Петербург, , 23:45 — REGNUM Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак планирует сохранить в команде 24-летнего флангового нападающего сборной России Андрея Мостового.

Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

За «Зенит» Андрей Мостовой выступает с 21 февраля 2019 года после перехода из подмосковных «Химок» за 50 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро, а соглашение Мостового с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Андрей Мостовой принял участие в 28-ми турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.