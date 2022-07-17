Санкт-Петербург, 17 июля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. 37-летний эквадорский центральный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак приглашал его вернуться в команду.

Кирилл Венедиктов Кристиан Нобоа

«Кто связывался со мной из «Зенита»? Семак. Мы общаемся как друзья, просто общаемся. Он сказал, что видит мою игру и хочет, чтобы я присоединился к «Зениту». В этом ничего плохого нет, он просто говорил по-дружески», — цитирует Нобоа издание «Спорт-Экспресс».

Кристиан Нобоа выступал за «Зенит» с 1 июля 2018 года после перехода из «Ростова» на правах свободного агента. 5 августа «Сочи» выкупил хавбека за 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Кристиан Нобоа принял участие в 25 матчах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.