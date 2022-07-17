Москва, 17 июля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни во многих регионах России, предупредил 17 июля в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ставрополь.рф Ливень

По словам синоптика, в понедельник, 18 июля, в Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15−20 м/с.

«Также в Рязанской и в Ростовской областях ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 18 м/с», — предупредил синоптик.

По его словам, ливни также пройдут в Волгоградской, Тамбовской и Воронежской областях. Кроме того, сильные дожди прогнозируются в Алтайском и Красноярском краях, Томской области, Хакасии. Помимо этого, Туву ожидают не только сильные, а местами очень сильные дожди, а также гроза, град и усиление ветра.

Роман Вильфанд добавил, что 18 и 19 июля ливень, гроза, град и ветер до 17−22 м/с будет в Татарии. Аналогичная ситуация в Ставропольском крае — сильный дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с.

«Сильный дождь также будет идти в ближайшие три дня в Карачаево-Черкесии и Приморском крае», — отметил он.