Бишкек, 17 июля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Налоговая служба Киргизии озвучила размер «налога на Google», недавно введённый в республике в соответствии с новым Налоговым кодексом и законом «Об электронной торговле».

Mike Cohen Время платить налоги

Теперь организации и индивидуальные предприниматели должны будут платить 2% от выручки за оказание услуг и реализации товаров в электронной форме.

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В налоговом ведомстве отмечают, что «налог на Google» в Киргизии обязаны платить все компании и коммерсанты, использующие доменного имя или IP-адреса, зарегистрированные в республике.

Также киргизское законодательство обязывает их осуществлять расчеты по всем операциям электронной торговли и оказания услуг через специально открытый счет в банке — посредством электронного кошелька и других виртуальных платежных инструментов, привязанных к такому счету.

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