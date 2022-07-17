Москва, 17 июля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник московского «Торпедо» и экс-футболист сборной России Илья Кутепов выбыл на месяц из-за травмы. Об этом 17 июля сообщил главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

«У Кутепова травма. Он бы нам сильно помог в защите. Будет лечиться в течение месяца. Контрольный матч мы играли в Бронницах, где он получит травму», — цитирует Бородюка издание «Чемпионат».

Илья Кутепов перешел в «Торпедо» из «Спартака» на правах свободного агента. Текущее соглашение 28-летнего защитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кутепова в 900 тысяч евро.