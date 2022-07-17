Ростов-на-Дону, 17 июля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. 21-летний центральный защитник «Ростова» и молодежной сборной России U21 по футболу Данила Прохин заявил, что Владимир Федотов не приглашал его в московский ЦСКА. В прошедшем сезоне Прохин выступал за «Сочи» под руководством Федотова.

ФК ЦСКА

«Сегодня нам не хватило реализации. МЫ создали намного больше моментов, чем «Динамо». Оставалось только реализовать их и выиграть. В «Ростове» у меня все хорошо, отличная команда. Все требования Карпина понятны. Мог ли остаться в «Сочи»? Никакой конкретики не слышал. Звал ли Федотов в ЦСКА? Нет. С Семаком насчет «Зенита» тоже не общался», — заявил Прохин.

Данила Прохин перешел в «Ростов» 1 июля 2021 года из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Текущее соглашение защитника с «желто-синими» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Прохина в 3,2 миллиона евро.