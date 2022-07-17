Киев, 17 июля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от занимаемой должности директора СБУ Ивана Баканова.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По словам Зеленского, в Генпрокуратуре и СБУ оказалось слишком много людей, которые оказались не согласны с киевским режимом.

«На сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное дело по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», — заявил президент Украины.

Врио генпрокурора Украины назначен Алексей Симоненко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала отставки на Украине. «Денацификация идёт полным ходом», — написала она в Телеграм-канале.