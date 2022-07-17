Париж, 17 июля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Власти Франции усилят борьбу с лесными пожарами в департаменте Жиронда и выделят дополнительные ресурсы. Об этом сообщил 17 июля в своем Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

(сс) skeeze Лесной пожар

По информации префектуры региона Новой Аквитании и Жиронды, в результате природных пожаров к настоящему моменту сгорело около 11 тыс. гектаров лесного массива. Сдержать распространение огня пока не удается из-за засухи, жаркой погоды и сильного ветра. Ввиду чего, глава МВД Франции принял решение усилить борьбу с лесными пожарами в департаменте Жиронда.

«С сегодняшнего вечера в дополнение к шести пожарным самолетам будут выделены еще три, число пожарных будет увеличено до 1,7 тыс., в операции по тушению огня будет теперь задействовано 11 пожарных машин», — написал Дарманен.

Отметим, национальная метеорологическая служба Meteo-France объявила в 15 департаментах Франции максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за аномальной жары, которая стала одной из причин распространения пожаров в западных департаментах. По информации синоптиков, в этих регионах температура в настоящий момент варьируется от +37 до +40 градусов. Еще в 51 департаменте объявлен предпоследний (оранжевый) уровень тревоги. Кроме того, на следующей неделе аномально высокие температуры ожидаются в Париже. Пик жары (+40 градусов по Цельсию) в столичном регионе прогнозируется в понедельник–вторник (18-19 июля).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед кризисным совещанием по поводу продолжающихся пожаров на юго-западе страны, назвав сезон «исключительным по своей жестокости».