Москва, 17 июля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. На увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ, — написала она в Telegram-канале. — Денацификация идет полным ходом».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Украины и главу СБУ.