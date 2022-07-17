Лондон, 17 июля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» включился в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за 22-летнего нападающего амстердамского «Аякса» и сборной Бразилии Антони. Об этом 17 июля сообщило издание GiveMeSport.

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Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» предлагают амстердамскому клубу 60 миллионов евро за трансфер Антони, при этом «Аякс» готов настаивает на 80 миллионах евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Антони принял участие в 23 турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 6 (2+4) очков по системе гол+пас в семи встречах.

Антони выступает за «Аякс» с 1 июля 2020 года после перехода из «Сан-Паулу» за 15,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.