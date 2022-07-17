Глава Курской области объяснил звуки стрельбы в Глушковском районе
Глушковский район, Курская область, 17 июля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Звуки выстрелов, которые слышны в Глушковском районе Курской области, связаны с выполнением боевых задач, объяснил 17 июля в своей телеграмм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
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По его словам, российские военные приступили к выполнению боевых задач в рамках специальной военной операции на границе Глушковского района с Сумской областью.
«Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», — обратился губернатор.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что факты обстрела украинскими вооружёнными формированиями территории Курской области зафиксируют российские следователи.