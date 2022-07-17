Брюгге, Бельгия, , 23:18 — REGNUM Сегодня, 17 июля, футбольный клуб «Брюгге» в матче за Суперкубок Бельгии одержал минимальную победу над «Гентом». Основное время встречи, проходившей в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел», завершилось со счетом 1:0.

Стадион футбольного клуба «Брюгге» V&A Dudush

Единственный мяч на 39-й минуте встречи забил 22-летний фланговый нападающий сборной Дании Андреас Сков Ольсен после передачи Ноа Ланга. Желтые карточки получили Мишель Нгади-Нгаджи, Ферран Ютлга, Бьорн Мейлер, Андреас Ханче-Ольсен, Нурио Фортуна и Матиссе Самоис.

Статистика матча («Брюгге»/ «Гент»)

Удары 5/15

Удары в створ 2/4

Владение 52%/48%

Угловые 3/10

Нарушения 9/21

Стартовые составы команд:

«Брюгге»: Миньоле, Ольсен (Нуса, 60’), Отасовие (Одои, 59’), Мейлер (Сова, 83’), Мата, Мехеле, Ванакен, Вормер, Мбамба (Аудор, 66’), Ютлга (Ларин, 66’), Ланг.

«Гент»: Руй, Окуму, Нгади-Нгаджи, Самоис, Ханче-Ольсен, Фортуна, Кастро-Монтес (Марр, 46’), Хюльсагер (Лемаич, 84’), Кумс (Фофана, 90’), Кейперс, Тиссаудали.