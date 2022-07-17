Киев, 17 июля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Уничтожение российской армией американских РСЗО HIMARS и склада противокорабельных ракет «Гарпун» в Одессе это плохая новость для НАТО, считает эксперт Джек Бакби, статью которого под названием «У НАТО проблемы: Россия утверждает, что уничтожила склад с ракетами Harpoon» опубликовал сайт 19fortyfive.

Система залпового огня HIMARS

Британский писатель отмечает, что «Россия хвастается уничтожением поставленных НАТО высокоточных управляемых ракетных комплексов».

Удары по ракетной установке и транспортно-заряжающей машине для HIMARS «являются позитивным событием для российских военных», «потеря ракет «Гарпун» также является плохой новостью для Украины», — подчеркнул Бакби.

Как отмечает автор, «одно из самых удачных и эффективных вооружений в своем классе, ракеты «Гарпун» использовались украинскими войсками с первых дней конфликта с Россией. Они используются 30 армиями по всему миру, включая Чили, Индию, Израиль, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан».