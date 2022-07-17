Манчестер, Великобритания, , 23:12 — REGNUM 37-летний универсальный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о своем возможном возвращении в лиссабонский «Спортинг» в текущее летнее трансферное окно. Об этом 17 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду Ruben Ortega

По информации источника, Криштиану Роналду не планирует возвращаться в «Спортинг» этим летом. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Челси», «Баварии» или «Пари Сен-Жермен».

Текущее соглашение Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано еще на один сезон до конца июня 2023 года.

В прошедшем сезоне португальский нападающий принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.