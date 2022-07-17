Волгоград, 17 июля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате столкновения грузового поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде под Волгоградом. Об этом сообщили 17 июля в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПЖД).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 17 июля в 13:08 мск на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника, расположенном на 215 км между станциями Петров Вал и Соломатино в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающем показании исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся составом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погиб пассажир автомобиля, водителю оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В результате ДТП движение поездов осуществляется по одному пути. Также в ПЖД не исключают, что возможна задержка нескольких пассажирских поездов.