Москва, , 23:06 — REGNUM 17 июля член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что агенты 23-летнего атакующего полузащитника сборной Польши Себастьяна Шиманьского ищут футболисту новый клуб.

Себастьян Шиманьский (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Что с Шиманьски? Его агенты активно ищут ему клуб, а мы за этим наблюдем. Он ищет себе новый клуб. «Динамо» не делало предложений по Баринову. Он игрок «Локомотива», вот и все», — цитирует Гафина издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Себастьян Шиманьски принял участие в 27-ми турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил пять желтых карточек.