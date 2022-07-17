Мюнхен, Германия, 17 июля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Как сообщают журналисты и инсайдеры Фабрицио Романо, Николо Скира и Кристиан Фальк, мюнхенская «Бавария» завершила сделку по трансферу 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Ajax.nl Матейс де Лигт

Сумма трансфера, по информации источника, составила 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро мюнхенский клуб может получить в качестве бонусов. Соглашение де Лигта с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 31 туре итальянской Серии А 2021/22, отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и одну красную карточки.