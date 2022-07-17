Лондон, , 22:55 — REGNUM Гражданин Соединенного Королевства Джон Хардинг записал видеоинтервью, в котором просит помощи у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и говорит, что ему угрожают смертной казнью. Об этом сообщает BBC.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Хардинг утверждает, что участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2018 года, а в рядах «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнял функции парамедика.

В плен Хардинг попал в мае 2022 года, когда после боев в Мариуполе украинские военные и иностранные наемники сдались Вооруженным силам России. Официальный Киев тогда отказался называть случившееся сдачей в плен и предпочел использовать термин «экстракция»,

Друзья и семья господина Хардинга подтвердили BBC подлинность съемки. МИД Великобритании заявил, что обеспокоено пленением британца.