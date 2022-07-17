17 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление бывшего премьер-министра Великобритании о том, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу.

Артур Савин, , 23:41 — REGNUM Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра о том, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Логично вполне, всё так и будет, скорее всего. Новая система лидерства будет сформирована вокруг Китая, и никто не сможет этого поменять ещё долгое время», — предрекает Софья У.

Многие пользователи пришли к выводу, что с оценкой Блэра сложно спорить, особенно если учитывать, какого «интеллектуала» совсем недавно скинули с поста премьер-министра Великобритании.

«У Запада сейчас уж точно один сплошной закат. Рассвета у них там нет и не будет, от слова совсем, особенно с их политиками, которые один другого дебильнее», — уверена Полина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что закат господства Запада прямо вытекает из актуальной экономической ситуации в мире.

«Тут нечему удивляться. Всё-таки Китай располагает реальным производством, а Запад лишь владеет интеллектуальной собственностью. По одному щелчку пальцев Пекин присвоит себе все технологии и будет их воспроизводить в немерном масштабе. Америка и её союзники сами себя загнали в ловушку. Капитализм, к сожалению, именно так и работает. В погоне за дешевизной, приходится забывать о национальных интересах», — указывает Кирилл П.

Часть людей полагает, что загнивает не сам Запад, а капитализм, на котором он зиждется.

Капитализм. Карикатура

«Главное, чтобы этот прогнивший насквозь капитализм закатился раз и навсегда!» — пишет Виталий В.

«Китай сможет раз и навсегда показать Западу, где на самом деле его место, а Россия ему в этом поможет», — считает Камила А.

«Вот всем бы странам следовало объединиться и хоть раз в жизни открыто высказать Америке всё, что они о ней думают», — пишет Света Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад раздирают внутренние противоречия, от чего о его лидерстве не может и вовсе идти речи.

«Западные «ценности» — это выдумка. Это всего лишь хитроумная оккупационная паутина. Стратегия западных элит — обманывать страны и Россию, делая при этом «благородный» вид. Запад «сдулся», и его ждёт глубочайший кризис. Этот кризис уже начался на уровне отставок и внутренних противоречий внутри западной элиты», — указывает Rotabler S.

Нашлись и те, кто обеспокоен надвигающимся глобальным конфликтом, который будет организован Западом, который не желает оказаться в конце железнодорожного состава под названием «цивилизованный мир».

«Запад просто так свои позиции не сдаст. Первая мировая война, как мы помним, вспыхнула из-за экономических противоречий. Вторая мировая была вызвана растущим Советским Союзом и слабеющим на его фоне капиталистическим миром. Третья мировая война должна начаться, согласно всем имеющимся на сегодняшний день противоречиям в мире», — поделился своим мнением Михаил М.

Напомним, 17 июля на сайте Института глобальных изменений имени Тони Блэра был опубликован текст речи бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который утверждает, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.