Барселона, Испания, , 22:46 — REGNUM Как сообщает испанское издание Diario Sport, каталонская «Барселона» намерен продать 31-летнего форварда сборной Дании Мартина Брэйтуэйта, в подписании которого заинтересованы «Валенсия» и «Сельта» из Виго.

Текущее соглашение Мартина Брэйтуэйта с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датчанина в 6 миллионов евро. За «Барселону» футболист выступает с 20 февраля 2020 года после перехода из «Леганеса» за 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мартин Брэйтуэйт принял участие лишь в четырех турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.