Донецк, 17 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:00 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Макеевку из БМ-21 «Град».