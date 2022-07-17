Мюнхен, Германия, 17 июля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. 24-летний фланговый защитник сборной Германии и лидер «Хоффенхама» из Зинсхайма Дэвид Раум может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом 17 июля сообщило издание Sky Sport.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, в подписании Раума также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия». «Хоффенхайм» хочет получить 40 миллионов евро за трансфер футболиста.

В прошедшем сезоне Дэвид Раум принял участие в 32 турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одиннадцатью результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Текущее соглашение Раума с «Хоффенхаймом» рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портала transfermarkt оценивает флангового защитника в 20 миллионов евро.