Неаполь, Италия, , 22:36 — REGNUM 28-летний испанский фланговый нападающий «Удинезе» и воспитанник каталонской «Барселоны» Жерар Деулофеу продолжит карьеру в «Наполи».

«Наполи» (сс) RonnyK

Как сообщает журналист Николо Скира, «Наполи» согласовал с Деулофеу четырехлетний контракт, по которому испанский нападающий будет получать 2,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро без учета бонусов.

Деулофеу покинул «Барселону» и перешел в «Уотфорд» 1 июля 2018 года за 13 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жерар Деулофеу принял участие в 34-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.