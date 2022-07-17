Киев, , 22:33 — REGNUM Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову от занимаемой должности отстранил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующий указ обнародован 17 июля на сайте офиса главы государства.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генпрокурора», — говорится в документе.

Отмечается, что она отстранена от занимаемой должности в соответствии с частью второй статьи одиннадцать закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Кроме того, Зеленский отстранил от должности еще одного чиновника — главу СБУ Ивана Баканова.