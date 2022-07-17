Киев, 17 июля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову от занимаемой должности отстранил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующий указ обнародован 17 июля на сайте офиса главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генпрокурора», — говорится в документе.

Отмечается, что она отстранена от занимаемой должности в соответствии с частью второй статьи одиннадцать закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Кроме того, Зеленский отстранил от должности еще одного чиновника — главу СБУ Ивана Баканова.