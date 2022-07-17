Турин, Италия, 17 июля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, лондонский «Арсенал» возобновил интерес к 25-летнему центральному защитнику туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Артуру.

Логотип Ювентуса

По информации источника, «старая синьора» готова продать бразильца, так как футболист не входит в планы главного тренера основной команды Массимилиано Аллегри.

По текущему соглашению с «Ювентусом», рассчитанному до конца сезона 2024/25, Артур получает около 5 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Артур принял участие в тридцати матчах за «Ювентус» во всех турнирах (Серия А, Лига чемпионов УЕФА, Кубок Италии), в которых отметился одной результативной передачей.