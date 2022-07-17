Лондон, , 22:38 — REGNUM Бывший советник Маргарет Тэтчер Найл Гардинер осудил комментарии президента США Джо Байдена о притеснении ирландцев британскими властями. Об этом 17 июля политик написал на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Джо Байден Whitehouse.gov

Напомним, «антибританские комментарии» Байден дал во время своего выступления в Израиле, где он сравнил палестинцев с ирландцами.

Президент США отметил, что у Америки «длинная история с Великобританией и её отношением к ирландцам-католикам на протяжении 400 лет, которая мало отличается от истории палестинского народа».

«Позорные антибританские комментарии Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США не друг Великобритании», — написал Гардинер на своей странице.

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