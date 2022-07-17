Лондон, 17 июля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Бывший советник Маргарет Тэтчер Найл Гардинер осудил комментарии президента США Джо Байдена о притеснении ирландцев британскими властями. Об этом 17 июля политик написал на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Whitehouse.gov Джо Байден

Напомним, «антибританские комментарии» Байден дал во время своего выступления в Израиле, где он сравнил палестинцев с ирландцами.

Президент США отметил, что у Америки «длинная история с Великобританией и её отношением к ирландцам-католикам на протяжении 400 лет, которая мало отличается от истории палестинского народа».

«Позорные антибританские комментарии Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США не друг Великобритании», — написал Гардинер на своей странице.