Мюнхен, Германия, 17 июля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» планирует подписать 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта на средства, полученные от продажи 33-летнего форварда Роберта Левандовского в «Барселону».

Ajax.nl Матейс де Лигт

Как сообщает издание Sky Sport, «Ювентус» по-прежнему готов отпустить де Лигта, если поступит предложение в размере 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 31 туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну красную карточки.

За «Ювентус» де Лигт выступает с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. Текущее соглашение нидерландца со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2024 года.