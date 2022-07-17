Минск, 17 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Белорусская армия в ближайшее время планирует принять на вооружение зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Об этом сообщил 17 июля в интервью телеканалу СТВ заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

«Прорабатывается вопрос, и в ближайшей перспективе появятся у нас на вооружении ударный вертолет Ми-35, а также зенитная ракетная система С-400», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белоруссия приобрела у России комплексы «Искандер» и С-400.