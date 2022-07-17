Специа, Италия, , 22:16 — REGNUM 17 июля «Специя» на своем официальном сайте объявила об аренде 28-летнего итальянского центрального защитника «Милана» Маттиа Кальдары. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

В прошедшем сезоне Маттиа Кальдара, выступая за «Венецию» на правах аренды, принял участие в 31-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом и получил девять желтых карточек.

За «Милан» Кальдара выступает с 2 августа 2018 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 36,87 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.