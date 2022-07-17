Краснодар, 17 июля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, футбольный клуб «Краснодар» в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграл вничью с воронежским «Факелом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

ФК «Краснодар»

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Наиль Сейфетдинов | Юнус Кошко | Ян Бобровский.

Желтые карточки: Василий Черов 45+1’, Сергей Божин 80’, Алексей Ионов 89’.

Забитые мячи: Аслан Дашаев 10’ — 0:1, Алексей Ионов 24’ (Джон Кордоба) — 1:1, Эдуард Сперцян 40’ – 2:1, Роман Акбашев 49’ (Ильнур Альшин) – 2:2.

Статистика матча («Краснодар»/ «Факел»)

Удары 14/15

Удары в створ 7/11

Владение 60%/40%

Угловые 2/3

Нарушения 10/11

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Литвинов, Исаенко (Сулейманов, 55’), Петров (Пивоваров, 46’), Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 46’), Ионов, Олусегун (Манелов, 82’), Кордоба.

«Факел»: Городовой, Черов, Дашаев (Суслов, 67’), Магаль, Альшин, Божин, Акбашев, Квеквескири (Мендель, 72’), Дмитриев (Шаваев, 81’), Максимов (Гогнадзе, 67’), Аппаев (Мастерной, 81’).