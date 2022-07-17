Кемерово, , 22:14 — REGNUM Сотрудникам металлургических компаний Кемеровской области вручили федеральные и областные награды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Приём на День металлурга в Кузбассе ako.ru

«Металлургический комплекс Кузбасса — крупнейший в стране, в нём работает более 36 тысяч высококвалифицированных специалистов, — отметил на торжественном приёме в Новокузнецке губернатор региона Сергей Цивилёв. — Новокузнецк стала столицей металлургического производства в регионе, здесь сконцентрированы основные предприятия отрасли».

Так, почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено восьми сотрудникам металлургических предприятий АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ПАО «Кокс». Почетную грамоту президента России получил начальник районного управления железнодорожного транспорта «ЕВРАЗ ЗСМК» Владимир Швецов. Три сотрудника компании «Кузнецкие ферросплавы» удостоены медали «За служение Кузбассу». Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени получил начальник службы экономической безопасности «Кузнецких ферросплавов» Владимир Колмаков; медаль «За честь и мужество» — электромонтёр «ЕВРАЗ ЗСМК» Сергей Мальцев и электрослесарь Таштагольской шахты «ЕВРАЗ ЗСМК» Александр Черноусов; медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени — коллектив АО «Кузнецкие ферросплавы». Медали «Отцовская слава» и «Материнская доблесть» получили выбивальщик отливок «ЕВРАЗ ЗСМК» Виталий Стерликов и его жена Гульнара, воспитывающие шестерых детей.