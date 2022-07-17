Алга, , 22:11 — REGNUM Цистерна с газом взорвалась на автозаправочной станции в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщили 17 июля в пресс-службе областного департамента по ЧС (ДЧС).

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ЧП произошло вечером 17 июля в городе Алга.

«Сообщили о двух хлопках цистерны емкостью 46 кубометров на газовой заправке «ЛиманГаз» в Алге, на улице Абая», — рассказали в ДЧС.

В результате пожара уничтожена машина Toyota Camry, погрузочная автотехника и сама заправку площадью 22 квадратных метра.

«Три работника заправки самостоятельно успели покинуть помещение», — добавили в ДЧС.

Прибывшие на место происшествия 26 сотрудников и семь пожарных машин смогли в течение часа локализовать пожар и к 20:02 ликвидировать его. Кроме того, сотрудники ДЧС спасли оставшуюся погрузочную технику и две ёмкости объемом 54 и 10 кубометров. В результате ЧП никто не пострадал.