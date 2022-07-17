Москва, 17 июля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. 17 июля московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом». Матч первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 проходил в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился со счетом 1:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Комличенко в атаке

Первый мяч на шестнадцатой минут встречи забил 23-летний российский фланговый нападающий Вячеслав Грулев после передачи Федора Смолова — 1:0. На экваторе второй половины таранный форвард сборной России Николай Комличенко восстановил равновесие в счете — 1:1.

Желтые карточки получили Денис Макаров, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Владислав Карапузов. На матче работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Владислав Назаров.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Варела, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Моро, Фомин, Захарян (Гагнидзе, 90’), Грулев (Карапузов, 87’), Макаров (Гладышев, 72’), Смолов (Тюкавин, 72’).

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Осипенко, Чернов (Терентьев, 75’), Сильянов (Лангович, 58’), Глебов, Уткин, Байрамян (Щетинин, 58’), Полоз, Тугарев, Комличенко (Голенков, 83’).