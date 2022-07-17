Донецк, , 22:06 — REGNUM Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: … 21:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Горловка, Новоселовка, Железная Балка и Доломитное.