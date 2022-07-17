Красногорск, , 22:01 — REGNUM У двоих пассажиров самолёта, летевшего из Москвы в столицу Киргизии, похитили около 21 млн рублей, передают киргизские СМИ.

Кража денег 40.мвд.рф

Полиция установила личность подозреваемого в совершении этого преступления — им оказался один из сотрудников аэропорта «Шереметьево».

По имеющейся информации, перед вылетом авиалайнера из российской столицы он вскрыл принадлежащие потерпевшим чемоданы и украл из одного из них 10 млн рублей, а из второго — почти 11 млн рублей.

Российские правоохранительные органы уже задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до миллиона рублей.